Суд дал подростку год условно за распыление газа на акции Навального

Суд приговорил к одному году условно 18-летнего Михаила Галяшкина, который распылил перцовый газ в сторону омоновца на антикоррупционной акции 12 июня. Прокурор просил для него полтора года колонии

Михаил Галяшкин (Фото: Анатолий Жданов / ‹‹Коммерсантъ››)

Тверской суд Москвы приговорил к одному году лишения свободы условно 18-летнего Михаила Галяшкина, который распылил газ из перцового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии на несогласованном митинге 12 июня прошлого года. Об этом РБК сообщила представитель Тверского суда Светлана Максимова.

Галяшкин в ходе суда признал вину и объяснил, что использовал газ, чтобы обезопасить себя и других митингующих от насилия со стороны омоновцев, сообщала «Медиазона». Гособвинитель просил для него полтора года колонии.

Подросток, которому в то время было 17 лет, был задержан на акции протеста против коррупции, которая прошла 12 июня в Москве; ее организатором был оппозиционер Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией. Митинг сопровождался массовыми задержаниями, в участки полиции были доставлены 866 человек, сообщало «ОВД-Инфо».

На акции школьник Галяшкин «фактически применил оружие» против старшего прапорщика Росгвардии Романа Лукьянчука, заявлял в суде следователь Алексей Северилов — этим оружием был перцовый газ раздражающего действия, который обычно используется для самообороны. Лукьянчук получил ожоги лица и роговицы и был отпущен из больницы в день госпитализации. ​Выход подростка на митинг следователь называл проявлением «отсутствия должного контроля» за его поведением со стороны матери.

После задержания медики нашли у подростка кровоподтеки на шее, сообщала организация «Открытая Россия», адвокат которой Сергей Бадамшин представляет интересы Галяшкина. В сентябре следователь Северилов выделил из уголовного дела Галяшкина часть материалов для проведения доследственной проверки в отношении полицейских, которые его задерживали. Но в итоге следователи не нашли в их действиях признаков излишнего применения силы.

Галяшкин в июне 2017 года окончил 11-й класс физико-математического лицея, рассказывала ранее его мать Ольга Торяник. После школы он планировал поступать в НИУ ВШЭ и стать финансистом.