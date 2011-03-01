На МКАД сгорел грузовик с кондиционерами

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) во вторник днем загорелся грузовик. В результате инцидента образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщили РБК в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГУВД, инцидент произошел около 15:40 мск на 103-м км внутренней стороны МКАД (район пересечения с Щелковским шоссе). Загорелся прицеп грузового автомобиля, перевозившего кондиционеры.

Хотя машина стояла на обочине, для ликвидации возгорания пришлось перекрыть близлежащие полосы, что и привело к серьезным дорожным затруднениям.

Возгорание удалось ликвидировать достаточно быстро, движение по МКАД восстановлено.

Три недели назад крупный пожар возник на строительном рынке на пересечении МКАД и Калужского шоссе. В его ликвидации участвовали 26 пожарных расчетов. В результате инцидента погибла одна женщина.