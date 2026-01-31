Мелания о «Мелании»: первая леди США представила фильм о себе
Документальный фильм «Мелания» о первой леди США был представлен на громкой премьере в Центре Кеннеди, однако интерес прессы сместился к Дональду Трампу. Лента показывает путь Мелании от частной жизни до статуса первой леди и ее деятельность, но ранние прогнозы кассовых сборов в США в первые выходные показа ограничиваются $1–5 млн при бюджете в $40 млн.
Amazon MGM Studios заплатила $40 млн за эксклюзивные права и вложила еще $35 млн в маркетинг, что делает проект крайне рискованным финансово.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции