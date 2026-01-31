 Перейти к основному контенту
0

Мелания о «Мелании»: первая леди США представила фильм о себе

Сюжет
Радио РБК
На премьере ее поддержал супруг Дональд Трамп. Компания Amazon заплатила $40 млн за права на картину, но критики пророчат ей провал. Почему — разбирались в эфире Радио РБК
Мелания Трамп
Мелания Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Документальный фильм «Мелания» о первой леди США был представлен на громкой премьере в Центре Кеннеди, однако интерес прессы сместился к Дональду Трампу. Лента показывает путь Мелании от частной жизни до статуса первой леди и ее деятельность, но ранние прогнозы кассовых сборов в США в первые выходные показа ограничиваются $1–5 млн при бюджете в $40 млн.

Amazon MGM Studios заплатила $40 млн за эксклюзивные права и вложила еще $35 млн в маркетинг, что делает проект крайне рискованным финансово.

Авторы
Теги
Далила Цельбель
Мелания Трамп Меланья Трамп Дональд Трамп фильм кино
