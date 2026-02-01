В Британии впервые опубликовали слова Джексона о дружбе с детьми
Певец Майкл Джексон в неопубликованных прежде аудиозаписях рассказал о детях, влюбляющихся в его личность, пишет The Guardian. По словам поп-звезды, желание детей прикоснуться и обнять его «иногда приводило к неприятностям».
Эти слова прозвучали в промотрейлере к четырехсерийному фильму Channel 4 «Суд» от британской студии Wonderhood Studios. Фильм исследует оправдание Джексона по обвинениям в сексуальном насилии над детьми после суда 2005 года в Калифорнии. В другой аудиозаписи Джексон угрожает самоубийством, если бы ему запретили общаться с детьми.
На сайте Wonderhood Studios говорится, что создатели фильма стремятся выйти за рамки «медийного цирка», окружившего оправдание Джексона, и задать «глубокие вопросы о славе, расе и американской системе правосудия».
В конце 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей США опубликовали фотографии из архива Джеффри Эпштейна, на которых в том числе изображен Джексон.
На снимках певец стоит рядом с Эпштейном, которого в 2019 году арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. До этого бизнесмен признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В августе того же 2019 года финансист покончил с собой в тюрьме.
Впервые Майкл Джексон был обвинен в растлении несовершеннолетних в 1993 году. Все обвинения исполнитель отверг, однако принял решение урегулировать конфликт с 13-летним мальчиком, выплатив его семье компенсацию в размере более $20 млн. Спустя 11 лет еще один ребенок заявил о сексуальном насилии со стороны Джексона, однако суд признал музыканта невиновным.
Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от сердечной недостаточности. Смерть была вызвана медицинской ошибкой, наступившей вследствие передозировки сильнодействующими препаратами.
Сейчас ведется работа над байопиком о певце. В кинокартине под названием «Майкл» (Michael) Майкла Джексона сыграет его племянник Джаафар Джексон, сын старшего брата знаменитости и участника группы The Jackson 5 Джермейна Джексона.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции