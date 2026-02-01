 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Британии впервые опубликовали слова Джексона о дружбе с детьми

В трейлере к фильму о Майкле Джексоне впервые опубликованы его заявления о желании детей прикоснуться и обнять его, что порой «приводило к неприятностям». В 1993 году певец обвинялся в растлении несовершеннолетних
Джеффри Эпштейн и Майкл Джексон
Джеффри Эпштейн и Майкл Джексон (Фото: capitalpictures.com / Global Look Press)

Певец Майкл Джексон в неопубликованных прежде аудиозаписях рассказал о детях, влюбляющихся в его личность, пишет The Guardian. По словам поп-звезды, желание детей прикоснуться и обнять его «иногда приводило к неприятностям».

Эти слова прозвучали в промотрейлере к четырехсерийному фильму Channel 4 «Суд» от британской студии Wonderhood Studios. Фильм исследует оправдание Джексона по обвинениям в сексуальном насилии над детьми после суда 2005 года в Калифорнии. В другой аудиозаписи Джексон угрожает самоубийством, если бы ему запретили общаться с детьми.

На сайте Wonderhood Studios говорится, что создатели фильма стремятся выйти за рамки «медийного цирка», окружившего оправдание Джексона, и задать «глубокие вопросы о славе, расе и американской системе правосудия».

Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна
Фотогалерея 

В конце 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей США опубликовали фотографии из архива Джеффри Эпштейна, на которых в том числе изображен Джексон.

На снимках певец стоит рядом с Эпштейном, которого в 2019 году арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. До этого бизнесмен признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В августе того же 2019 года финансист покончил с собой в тюрьме.

Впервые Майкл Джексон был обвинен в растлении несовершеннолетних в 1993 году. Все обвинения исполнитель отверг, однако принял решение урегулировать конфликт с 13-летним мальчиком, выплатив его семье компенсацию в размере более $20 млн. Спустя 11 лет еще один ребенок заявил о сексуальном насилии со стороны Джексона, однако суд признал музыканта невиновным.

Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от сердечной недостаточности. Смерть была вызвана медицинской ошибкой, наступившей вследствие передозировки сильнодействующими препаратами.

Сейчас ведется работа над байопиком о певце. В кинокартине под названием «Майкл» (Michael) Майкла Джексона сыграет его племянник Джаафар Джексон, сын старшего брата знаменитости и участника группы The Jackson 5 Джермейна Джексона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Джеффри Эпштейн Майкл Джексон США Дети
Материалы по теме
Модельное агентство из Краснодара опровергло связь с делом Эпштейна
Политика
В файлах Эпштейна есть упоминания Жириновского
Политика
Премьер Британии призвал экс-принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
США дали понять Ирану, что готовы к встрече для обсуждения сделки Политика, 22:33
Кучерова признали лучшим игроком января в НХЛ Спорт, 22:30
Жителей Московского региона предупредили о 26-градусном морозе ночью Город, 22:13
Восстановившийся после травмы Сафонов снова попал в стартовый состав ПСЖ Спорт, 22:13
Лучший бомбардир России на ЧМ-2018 стал играть за клуб блогера в розыске Спорт, 22:08
Фигурист Михаил Коляда стал отцом Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп ответил на угрозу Хаменеи региональной войной в случае атаки США Политика, 21:40
Беспилотники повредили окна многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани Политика, 21:37
В Британии впервые опубликовали слова Джексона о дружбе с детьми Общество, 21:31
WSJ раскрыла детали подготовки США к конфликту с Ираном Политика, 21:13
В Израиле назвали возможные сроки атаки США на Иран Политика, 21:11
Умер один из пострадавших при атаке дрона в Белгородской области Политика, 21:08
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00