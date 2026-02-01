В Британии впервые опубликовали слова Джексона о дружбе с детьми

В трейлере к фильму о Майкле Джексоне впервые опубликованы его заявления о желании детей прикоснуться и обнять его, что порой «приводило к неприятностям». В 1993 году певец обвинялся в растлении несовершеннолетних

Джеффри Эпштейн и Майкл Джексон (Фото: capitalpictures.com / Global Look Press)

Певец Майкл Джексон в неопубликованных прежде аудиозаписях рассказал о детях, влюбляющихся в его личность, пишет The Guardian. По словам поп-звезды, желание детей прикоснуться и обнять его «иногда приводило к неприятностям».

Эти слова прозвучали в промотрейлере к четырехсерийному фильму Channel 4 «Суд» от британской студии Wonderhood Studios. Фильм исследует оправдание Джексона по обвинениям в сексуальном насилии над детьми после суда 2005 года в Калифорнии. В другой аудиозаписи Джексон угрожает самоубийством, если бы ему запретили общаться с детьми.

На сайте Wonderhood Studios говорится, что создатели фильма стремятся выйти за рамки «медийного цирка», окружившего оправдание Джексона, и задать «глубокие вопросы о славе, расе и американской системе правосудия».

В конце 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей США опубликовали фотографии из архива Джеффри Эпштейна, на которых в том числе изображен Джексон.

На снимках певец стоит рядом с Эпштейном, которого в 2019 году арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. До этого бизнесмен признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В августе того же 2019 года финансист покончил с собой в тюрьме.

Впервые Майкл Джексон был обвинен в растлении несовершеннолетних в 1993 году. Все обвинения исполнитель отверг, однако принял решение урегулировать конфликт с 13-летним мальчиком, выплатив его семье компенсацию в размере более $20 млн. Спустя 11 лет еще один ребенок заявил о сексуальном насилии со стороны Джексона, однако суд признал музыканта невиновным.

Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от сердечной недостаточности. Смерть была вызвана медицинской ошибкой, наступившей вследствие передозировки сильнодействующими препаратами.

Сейчас ведется работа над байопиком о певце. В кинокартине под названием «Майкл» (Michael) Майкла Джексона сыграет его племянник Джаафар Джексон, сын старшего брата знаменитости и участника группы The Jackson 5 Джермейна Джексона.