 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

NYT рассказала о покупке бизнесменом из США заброшенной деревни в Испании

Джейсон Беквит продал свой бизнес в Калифорнии ради покупки заброшенной деревни Сальто-де-Кастро в Испании целиком — с церковью и школой. Покупка обойдется в €360 тыс., реконструкция оценивается в €7 млн

Американский бизнесмен Джейсон Ли Беквит после продажи своего мини-отеля в Калифорнии в 2024 году внес первый взнос за покупку заброшенной деревни Сальто-де-Кастро в Испании. Об этом пишет The New York Times (NYT), уточнив, что в Испании распространена практика продажи целой деревни одному собственнику или семье.

В поисках недвижимости для своего нового отеля, как пишет NYT, Беквит наткнулся на статью о заброшенной деревне в Испании, выставленной на продажу — с церковью, школой, баром и бассейном. Он описывает этот момент как переломный в своей жизни.

Деревня Сальто-де-Кастро расположена вдоль реки недалеко от португальской границы. Ее приобретение обойдется американцу в €310 тыс. (около $367 тыс.) Деревню построила энергетическая компания в середине прошлого века для своих сотрудников, а сейчас находится в руинах, пишет NYT. По оценкам калифорнийца, реконструкция обойдется в €7 млн.

Жители деревни в Словакии попросили исключить ее из списка ЮНЕСКО
Общество
Фото:Ignacy Sedlak / Shutterstock

Глава компании AffordiHome, которая связывает иностранных покупателей с недвижимостью в Европе, Тимур Негру сообщил о резком росте интереса американцев к приобретению целых поселков, передает газета. По его словам, такая тенденция объясняется доступностью интернета в отдаленных районах (например, через Starlink), стремлением избежать переполненных туристических мест и высокими ценами на жилье в США. Среди клиентов Негру — предприниматели, поддерживаемые венчурными капиталистами, и небольшие инвестиционные фонды.

Эльвира Фафиан, владелица сайта Aldeas Abandonadas («Заброшенные деревни»), отмечает постоянный рост спроса со стороны иностранных покупателей на поселки, деревни и сельские комплексы в Испании. По ее данным, около 70% таких объектов приобретаются для деловых и туристических целей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Егор Алимов
Испания
Материалы по теме
Жители деревни в Словакии попросили исключить ее из списка ЮНЕСКО
Общество
В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости без длительного ВНЖ
Политика
Получившая активы Danone «Логика молока» купила завод мороженого
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
NYT рассказала о покупке бизнесменом из США заброшенной деревни в Испании Общество, 10:14
Привычка Черчилля: как дневной сон улучшает здоровьеПодписка на РБК, 10:08
Пропавшего возле места исчезновения Усольцевых сноубордиста нашли живым Общество, 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
У берегов Малайзии задержали два танкера по подозрению в перекачке нефти Политика, 09:56
МВД России вновь объявило в розыск командующего ВМС Украины Политика, 09:43
«Были единичные брони»: как россияне поедут смотреть Олимпиаду в Италии Бизнес, 09:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Reuters узнал, почему власти США уволили своего спецпосланника в Ираке Политика, 09:07
Доходность по вкладам ниже 15%. Какие альтернативы предлагают банкиПодписка на РБК, 09:02
Мир или бюджетный кризис: как инвестору учесть развилки экономики России в 2026 году Инвестиции, 09:00
Как вырастут пособия и материнский капитал с 1 февраля. Инфографика Финансы, 09:00
«Время аутсайдеров еще не пришло». Какие акции защитят портфель в 2026-мПодписка на РБК, 09:00
Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР Политика, 08:57
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии Общество, 08:53