NYT рассказала о покупке бизнесменом из США заброшенной деревни в Испании

Джейсон Беквит продал свой бизнес в Калифорнии ради покупки заброшенной деревни Сальто-де-Кастро в Испании целиком — с церковью и школой. Покупка обойдется в €360 тыс., реконструкция оценивается в €7 млн

Американский бизнесмен Джейсон Ли Беквит после продажи своего мини-отеля в Калифорнии в 2024 году внес первый взнос за покупку заброшенной деревни Сальто-де-Кастро в Испании. Об этом пишет The New York Times (NYT), уточнив, что в Испании распространена практика продажи целой деревни одному собственнику или семье.

В поисках недвижимости для своего нового отеля, как пишет NYT, Беквит наткнулся на статью о заброшенной деревне в Испании, выставленной на продажу — с церковью, школой, баром и бассейном. Он описывает этот момент как переломный в своей жизни.

Деревня Сальто-де-Кастро расположена вдоль реки недалеко от португальской границы. Ее приобретение обойдется американцу в €310 тыс. (около $367 тыс.) Деревню построила энергетическая компания в середине прошлого века для своих сотрудников, а сейчас находится в руинах, пишет NYT. По оценкам калифорнийца, реконструкция обойдется в €7 млн.

Глава компании AffordiHome, которая связывает иностранных покупателей с недвижимостью в Европе, Тимур Негру сообщил о резком росте интереса американцев к приобретению целых поселков, передает газета. По его словам, такая тенденция объясняется доступностью интернета в отдаленных районах (например, через Starlink), стремлением избежать переполненных туристических мест и высокими ценами на жилье в США. Среди клиентов Негру — предприниматели, поддерживаемые венчурными капиталистами, и небольшие инвестиционные фонды.

Эльвира Фафиан, владелица сайта Aldeas Abandonadas («Заброшенные деревни»), отмечает постоянный рост спроса со стороны иностранных покупателей на поселки, деревни и сельские комплексы в Испании. По ее данным, около 70% таких объектов приобретаются для деловых и туристических целей.