 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жители деревни в Словакии попросили исключить ее из списка ЮНЕСКО

Жители деревни в Словакии обвинили ЮНЕСКО в том, что они живут в «мертвом музее»
Фото: Ignacy Sedlak / Shutterstock
Фото: Ignacy Sedlak / Shutterstock

Жители деревни Влколинец, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, призывают исключить ее из списка организации, заявляя, что статус превратил поселение в «мертвый музей под открытым небом», пишет The Slovak Spectator со ссылкой на Denník N.

Влколинец, расположенный в центре Словакии, был включен в список ЮНЕСКО в 1993 году при условии, что он останется жилым поселением, а не музеем. Однако, по словам местных жителей, это условие больше не соблюдается.

Ежегодно деревню посещают около 100 тыс. туристов. Они заходят во дворы, заглядывают в окна и дома, где живут люди. Старейший постоянный житель Влколинца 67-летний Антон Сабуха заявил, что строгие правила охраны не позволяют содержать животных и обрабатывать землю, как раньше. Он установил заборы и таблички «Частная собственность» и «Фотографировать запрещено», но это, по его словам, не помогло.

Жители также жалуются на велосипедистов, сувенирные лавки и точки быстрого питания, которые, по их мнению, не соответствуют исторической среде. При этом требования к жителям остаются строгими, происходит много изменений из-за потока туризма.

Эксперт по культурному наследию Милош Дудаш отметил, что Влколинец был включен в список ЮНЕСКО не только из-за деревянной архитектуры, но и как действующее поселение.

ЮНЕСКО: миссия, наследие и роль в России
База знаний
Исторические памятники Мцхеты, Грузия

Между тем численность населения деревни сокращается. В 1993 году там жили семь семей (27 человек), сейчас — четыре семьи и 14 жителей. Молодежь уезжает на работу, а дети и внуки приезжают лишь на каникулы.

Влколинец остается одним из трех подобных поселений в Центральной Европе. На сайте ЮНЕСКО деревня названа отлично сохранившимся поселением с 45 домами и характерными чертами центрально-европейской деревни. Отмечается, что в населенном пункте находится наиболее комплексная группа таких традиционных бревенчатых домов, которые засатсую всстречаются в горной местности региона.

Исключение Влколинеца из списка ЮНЕСКО потребует решения государства и самой организации.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Список всемирного наследия ЮНЕСКО Словакия деревня ЮНЕСКО туризм
Материалы по теме
Новым генеральным директором ЮНЕСКО стал экс-министр туризма Египта
Общество
ЮНЕСКО: миссия, наследие и роль в России
База знаний
Мужчина в Китае повредил объект наследия ЮНЕСКО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Как выглядят упавшие ЛЭП, из которых отключился свет в Мурманске. Видео Общество, 16:52
В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез Общество, 16:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Муж Политковской отреагировал на снятие с ее дома памятной таблички Политика, 16:44
Российский посол связал похищение Мадуро с предательством силовиков Политика, 16:42
Time сообщил о 30 тыс. погибших при протестах в Иране Политика, 16:38
As узнала о контактах «Ливерпуля» с Хаби Алонсо Спорт, 16:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сооснователь Valentino упрекнул «короля кашемира» после шутки про скидку Общество, 16:28
Мурманский губернатор показал работы на месте обрыва ЛЭП. Видео Общество, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Жители деревни в Словакии попросили исключить ее из списка ЮНЕСКО Общество, 16:11
Экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам Политика, 16:05
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Демократы пригрозили новым шатдауном в США после убийств в Миннесоте Политика, 15:57