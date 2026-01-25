Жители деревни в Словакии попросили исключить ее из списка ЮНЕСКО

Жители деревни в Словакии обвинили ЮНЕСКО в том, что они живут в «мертвом музее»

Фото: Ignacy Sedlak / Shutterstock

Жители деревни Влколинец, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, призывают исключить ее из списка организации, заявляя, что статус превратил поселение в «мертвый музей под открытым небом», пишет The Slovak Spectator со ссылкой на Denník N.

Влколинец, расположенный в центре Словакии, был включен в список ЮНЕСКО в 1993 году при условии, что он останется жилым поселением, а не музеем. Однако, по словам местных жителей, это условие больше не соблюдается.

Ежегодно деревню посещают около 100 тыс. туристов. Они заходят во дворы, заглядывают в окна и дома, где живут люди. Старейший постоянный житель Влколинца 67-летний Антон Сабуха заявил, что строгие правила охраны не позволяют содержать животных и обрабатывать землю, как раньше. Он установил заборы и таблички «Частная собственность» и «Фотографировать запрещено», но это, по его словам, не помогло.

Жители также жалуются на велосипедистов, сувенирные лавки и точки быстрого питания, которые, по их мнению, не соответствуют исторической среде. При этом требования к жителям остаются строгими, происходит много изменений из-за потока туризма.

Эксперт по культурному наследию Милош Дудаш отметил, что Влколинец был включен в список ЮНЕСКО не только из-за деревянной архитектуры, но и как действующее поселение.

Между тем численность населения деревни сокращается. В 1993 году там жили семь семей (27 человек), сейчас — четыре семьи и 14 жителей. Молодежь уезжает на работу, а дети и внуки приезжают лишь на каникулы.

Влколинец остается одним из трех подобных поселений в Центральной Европе. На сайте ЮНЕСКО деревня названа отлично сохранившимся поселением с 45 домами и характерными чертами центрально-европейской деревни. Отмечается, что в населенном пункте находится наиболее комплексная группа таких традиционных бревенчатых домов, которые засатсую всстречаются в горной местности региона.

Исключение Влколинеца из списка ЮНЕСКО потребует решения государства и самой организации.