Общество⁠,
0

10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке

По данным СК, вахтовый автобус с 26 рабочими золотодобывающей компании попал в ДТП утром 1 февраля по местному времени на 102-м километре трассы Мильково — Ага. Пострадавшие в больнице

Вахтовый автобус с 26 рабочими золотодобывающей компании опрокинулся с моста в реку на Камчатке. Пострадали 10 человек, сообщило краевое СУ СКР.

«По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля текущего года на 102-м километре трассы Мильково — Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества «Камчатское золото» совершила опрокидывание с моста в реку», — сказано в публикации.

В минздраве Камчатского края рассказали, что пять человек в больнице с травмами средней степени тяжести. Еще пятерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.  

СК проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК России: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.  

При падении автобуса с обрыва в Якутии погибли 14 человек
Общество

Летом 2025 года в Якутии вахтовый автобус съехал с дороги и упал с обрыва высотой 25 метров. Погибли 13 человек, еще семь пострадали. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.  

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

