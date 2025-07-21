При падении автобуса с обрыва в Якутии погибли 14 человек
На технологической автодороге АО «ГОК Денисовский» в Якутии автобус съехал с дороги и упал с обрыва высотой 25 метров, погибли 14 человек, еще семь — госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по республике.
«В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, авария с участием автобуса марки «НЕФАЗ 4208-34» произошла около 03:20 по местному времени (21:20 мск). Причины аварии МВД не уточняет.
Ранее, 16 июля в Новосибирской области на трассе К17 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате семь человек погибли и один пострадал. Другие подробности аварии тогда не приводились.
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