При падении автобуса с обрыва в Якутии погибли 14 человек

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

На технологической автодороге АО «ГОК Денисовский» в Якутии автобус съехал с дороги и упал с обрыва высотой 25 метров, погибли 14 человек, еще семь — госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария с участием автобуса марки «НЕФАЗ 4208-34» произошла около 03:20 по местному времени (21:20 мск). Причины аварии МВД не уточняет.

Ранее, 16 июля в Новосибирской области на трассе К17 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате семь человек погибли и один пострадал. Другие подробности аварии тогда не приводились.