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Общество ,  
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TikTok удалил казахскую песню с оскорблением русских

TikTok удалил казахскую песню с нецензурной бранью в адрес русских. Разместившего пост с ее фрагментом в Instagram блогера отправили под арест, ему грозит до 2 лет заключения. Песня создана в 2000-х, авторы неизвестны
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / imago-images.de / Global Look Press

Соцсеть TikTok удалила казахскую песню, которая содержит нецензурную брань в адрес русских «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»), после обращения властей Казахстана, сообщил вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов, передает ТАСС.

«По состоянию на 27.01.2025 года меры по удалению противоправного контента приняты администрацией онлайн-платформы TikTok», — говорится в ответе вице-министра, предоставленного ведомством.

Обращения министерство направило ряду платформ — по подсчетам казахских властей, песню или ее фрагменты «распространяли на 22 иностранных интернет-ресурсах»: в TikTok она встречается 12 раз, на YouTube — 8, и дважды во «ВКонтакте».

Кроме того, министерство потребовало удалить публикацию с фрагментом песни из сатирического аккаунта QazNews24 в Instagram (входит в Meta, признанную экстремистской и запрещенную в России), сообщал Orda.kz. В связи с этим постом в середине января задержали и арестовали администратора страницы Темирлана Енсебека. Против него возбудили уголовное дело по ст. 174 УК Казахстана (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

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В Казахстане проходили протесты в поддержку Енсебека с лозунгом «Сатира — не преступление». В департаменте полиции республики на это ответили, что арест не связан с сатирическими публикациями. «Причина заключается в другом — он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженные оскорблением представителей целого этноса», — говорилось в комментарии департамента.

В июле 2024 года девушке Енсебека — Марии Кочневой — дали 10 суток административного ареста за исполнение фрагмента песни на премьере фильма.

Как пишет Orda.kz, сама композиция была создана в 2000-х, кто ее автор, неизвестно. Трек загружали на YouTube и «ВКонтакте», а после 2022 года он стал трендом в TikTok. В нем содержатся нецензурные оскорбления не только в адрес русских, но и в адрес узбеков, отмечает издание.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
оскорбление разжигание розни Казахстан TikTok Instagram арест


 

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