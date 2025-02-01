CBS узнал о нехватке диспетчеров в 90% аэропортов США

По данным FAA, в США диспетчеров не хватает в более чем 90% диспетчерских пунктов аэропортов. Набор персонала и учет всех стажеров не закрывают дефицит. NYT писала, что в момент катастрофы в Вашингтоне указания давал один человек

Более 90% диспетчерских пунктов в американских аэропортах испытывают недостаток диспетчеров, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные Федеральной службы гражданской авиации США (FAA).

Менее 10% диспетчерских вышек национальных аэропортов располагают достаточным числом авиадиспетчеров, чтобы соответствовать набору стандартов, установленных рабочей группой, включающей FAA и профсоюз диспетчеров, сообщает телеканал со ссылкой на отчет по укомплектованности около 200 диспетчерских пунктов от 2023 года.

FAA имеет два стандарта по укомплектованию штатов авиадиспетчеров: минимальный и более высокий целевой показатель, уточняет CBS.

По данным канала, лишь порядка 2% вышек достигли целевых показателей по количеству полностью обученных авиадиспетчеров. Даже если учесть при подсчетах всех авиадиспетчеров, которые по-прежнему проходят обучение, показатель повысится только до 8%.

Кроме того, ни один из национальных центров управления воздушным движением, обслуживающих высотные маршруты, на 2023 год не располагал достаточным количеством диспетчеров, полностью подготовленных к выполнению поставленных задач.

Рабочая группа тогда поставила задачу набрать около 14,6 тыс. диспетчеров, следует из отчета. Одной из причин, по которым не удается достичь должных показателей по комплектованию штата на объектах по управлению воздушным движением, в FAA называют пандемию COVID-19. «В начале пандемии, чтобы защитить сотрудников и обеспечить непрерывность операций, некоторые виды деятельности были отменены или значительно сокращены», — приводит CBS выдержку из отчета FAA. Целевые показатели найма, как и подготовка диспетчеров, тогда также были сокращены, следует из документа.

«Если бы мы сегодня наняли 2000 человек, то через два-три года только около 1000 из них стали бы сертифицированными авиадиспетчерами», — заявил президент Национальной ассоциации авиадиспетчеров Ник Дэниелс в интервью CBS News.

В ночь на 30 января в США потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines. Он столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту Bombardier находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. В самолете летели фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США.

В аэропорту имени Рональда Рейгана в момент авиакатастрофы указания самолетам давал только один авиадиспетчер, а не два, как должно быть, писала The New York Times со ссылкой на предварительный отчет FAA. Об этом же CBS сообщили два источника.