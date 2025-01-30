 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
0 

NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту Рейгана в момент крушения

NYT: смена диспетчеров в аэропорту Рейгана в момент крушения была неполной
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Указания самолетам и вертолетам давал один диспетчер, хотя этим должны были заниматься два человека, следует из предварительного отчета FAA. В Вашингтоне самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом

В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, где самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом, было недостаточно диспетчеров в момент катастрофы, пишет газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Согласно отчету, диспетчер, который управлял движением вертолетов, также давал указания самолетам, которые приземлялись и взлетали в аэропорту. Этим должны заниматься двое диспетчеров, а не один. Они могут использовать разные радиочастоты для связи с пилотами, управляющими самолетами, и пилотами, управляющими вертолетами. Пока они общаются с пилотами вертолета и самолета, те могут не слышать друг друга.

Пилоты столкнувшегося с самолетом вертолета были в очках ночного видения
Общество
Обстановка на месте столкновения самолёта авиакомпании American Airlines и вертолёта Black Hawk в Вашингтоне

По состоянию на сентябрь 2023 года в аэропорту работало 19 сертифицированных диспетчеров, тогда как требуется 30. Дефицит вынуждает многих диспетчеров работать до шести дней в неделю и по десять часов в день, пишет издание.

В ночь на 30 января в США потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines. Он столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту Bombardier находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. В самолете летели фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в катастрофе нет и что на борту были россияне — «очень талантливые люди».

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
авиакатастрофа Bombardier Вашингтон


 

Материалы по теме
Аэропорт в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофы
Общество
Спасатели достали тела более 30 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Общество
Трамп заявил о контактах с Россией после авиакатастрофы в Вашингтоне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
Какие законы вступают в силу в февралеОбщество, 00:00
В ЦБ объяснили сокращение экспорта России к концу 2024 годаЭкономика, 00:00
В России впервые окрасили экспортную пшеницуОбщество, 30 янв, 23:58
В Минпросвещения предложили вернуть школьные дискотекиОбщество, 30 янв, 23:42
NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту Рейгана в момент крушенияПолитика, 30 янв, 23:36
Минобороны сообщило о перехвате 17 дронов над регионами РоссииПолитика, 30 янв, 23:30
Неймар объявил о возвращении в «Сантос»Спорт, 30 янв, 23:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
В Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов RheinmetallОбщество, 30 янв, 23:23
В Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeekОбщество, 30 янв, 23:14
Премьер Болгарии сообщил о семи претендентах на покупку НПЗ ЛУКОЙЛаБизнес, 30 янв, 23:04
Фицо рассказал, какой вариант транзита газа в Европу допускает КиевПолитика, 30 янв, 22:53
Кандидат на пост директора Нацразведки США ответила на слова о марионеткеПолитика, 30 янв, 22:47
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 летОбщество, 30 янв, 22:32
Долг Украины перед МВФ, ЕС и Всемирным банком достиг почти половины ВВПЭкономика, 30 янв, 22:25