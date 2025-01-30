NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту Рейгана в момент крушения

Указания самолетам и вертолетам давал один диспетчер, хотя этим должны были заниматься два человека, следует из предварительного отчета FAA. В Вашингтоне самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом

В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, где самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом, было недостаточно диспетчеров в момент катастрофы, пишет газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Согласно отчету, диспетчер, который управлял движением вертолетов, также давал указания самолетам, которые приземлялись и взлетали в аэропорту. Этим должны заниматься двое диспетчеров, а не один. Они могут использовать разные радиочастоты для связи с пилотами, управляющими самолетами, и пилотами, управляющими вертолетами. Пока они общаются с пилотами вертолета и самолета, те могут не слышать друг друга.

По состоянию на сентябрь 2023 года в аэропорту работало 19 сертифицированных диспетчеров, тогда как требуется 30. Дефицит вынуждает многих диспетчеров работать до шести дней в неделю и по десять часов в день, пишет издание.

В ночь на 30 января в США потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines. Он столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту Bombardier находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. В самолете летели фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в катастрофе нет и что на борту были россияне — «очень талантливые люди».