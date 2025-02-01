 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

Российские власти сообщили о первом штрафе за «пропаганду чайлдфри»

Жительница Севастополя публиковала «мизантропические посты», в том числе о «привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни», заявили в полиции. Ее оштрафовали на 50 тыс. руб.

Жительнице Севастополя назначили 50 тыс. руб. штрафа за пропаганду привлекательности отказа от деторождения, сообщает полиция города.

По данным ведомства, сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр Э) установили, что 29-летняя женщина публиковала «мизантропические посты», в том числе «высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни».

Когда запрет о «пропаганде чайдфри» вступил в силу, она не удалила публикации, они были доступны на ее странице, сообщает полиция. На женщину составили протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП.

Ведомство опубликовало фото со страницы в сети VK, на которых можно увидеть изображения режиссера Квентина Тарантино, скриншот из мультфильма «Рик и Морти» и коллаж с героями фильмов и сериалов, которые показывают средний палец.

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Технологии и медиа
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ранее о штрафах по статье о «пропаганде чайлдфри» не сообщалось.

Законопроект, предусматривающий штрафы за «пропаганду чайлдфри» в интернете, СМИ, кино и рекламе был одобрен Госдумой и Совфедом в ноябре 2024 года, затем его подписал Владимир Путин. Для физических лиц за нарушение предусмотрен штраф в размере до 400 тыс. руб., для должностных — до 800 тыс. руб., для юридических — до 5 млн руб.

Опрошенные РБК эксперты отмечали, что пропагандой может считаться все, «что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению», под его действие могут попасть и открытое обсуждение трудностей рождения и воспитания детей, в том числе рассказ женщины в соцсетях о тяжелых родах или постродовой депрессии.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
чайлдфри штраф Севастополь полиция


 

Материалы по теме
Путин ввел штрафы до ₽5 млн за пропаганду чайлдфри
Политика
Информация о монахах и обете безбрачия не подпадет под закон о чайлдфри
Общество
Штрафы за пропаганду чайлдфри в России составят до 5 млн руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Завод «СИБУР-Кстово» приостановил отгрузку продукции после атаки БПЛАПолитика, 02:15
Российские власти сообщили о первом штрафе за «пропаганду чайлдфри»Общество, 01:52
The Times узнала, что Европа попросила США «прикрыть» миссию на УкраинеПолитика, 01:50
Мадуро принял в Каракасе посланника Трампа Ричарда ГренеллаПолитика, 01:25
В Россию из Сирии вернулись еще шесть семей с детьмиОбщество, 00:58
Трамп анонсировал «что-то значительное» после разговора с ПутинымПолитика, 00:56
Главный приз «Золотого орла» получил фильм «Воздух» Германа-младшегоОбщество, 00:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Стал известен новый размер маткапитала после индексации на 9,5%Финансы, 00:30
Савельев призвал готовиться к пляжному сезону 2025 года на Черном мореОбщество, 00:29
Пенсионерам проиндексировали пенсию на 9,5%. Сколько она составитОбщество, 00:15
Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажемПолитика, 00:13
В США достали тела 41 погибшего при авиакатастрофе в ВашингтонеОбщество, 00:11
Над Брянской областью сбили семь беспилотниковПолитика, 00:05
Какие выплаты проиндексировали на 9,5% с 1 февраля. СписокОбщество, 00:01