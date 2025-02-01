Российские власти сообщили о первом штрафе за «пропаганду чайлдфри»

Жительница Севастополя публиковала «мизантропические посты», в том числе о «привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни», заявили в полиции. Ее оштрафовали на 50 тыс. руб.

Жительнице Севастополя назначили 50 тыс. руб. штрафа за пропаганду привлекательности отказа от деторождения, сообщает полиция города.

По данным ведомства, сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр Э) установили, что 29-летняя женщина публиковала «мизантропические посты», в том числе «высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни».

Когда запрет о «пропаганде чайдфри» вступил в силу, она не удалила публикации, они были доступны на ее странице, сообщает полиция. На женщину составили протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП.

Ведомство опубликовало фото со страницы в сети VK, на которых можно увидеть изображения режиссера Квентина Тарантино, скриншот из мультфильма «Рик и Морти» и коллаж с героями фильмов и сериалов, которые показывают средний палец.

Ранее о штрафах по статье о «пропаганде чайлдфри» не сообщалось.

Законопроект, предусматривающий штрафы за «пропаганду чайлдфри» в интернете, СМИ, кино и рекламе был одобрен Госдумой и Совфедом в ноябре 2024 года, затем его подписал Владимир Путин. Для физических лиц за нарушение предусмотрен штраф в размере до 400 тыс. руб., для должностных — до 800 тыс. руб., для юридических — до 5 млн руб.

Опрошенные РБК эксперты отмечали, что пропагандой может считаться все, «что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению», под его действие могут попасть и открытое обсуждение трудностей рождения и воспитания детей, в том числе рассказ женщины в соцсетях о тяжелых родах или постродовой депрессии.