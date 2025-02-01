Главный приз «Золотого орла» получил фильм «Воздух» Германа-младшего

«Золотого орла» за лучшую режиссуру получил Владимир Грамматиков, снявший фильм «Смотри на меня!». Среди актеров награды получили Сергей Безруков, Александра Урсуляк и Елена Лядова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Картина «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего получила «Золотого орла» в главной номинации «Лучший фильм», сообщается в телеграм-канале кинопремии.

За награду в этой категории боролись еще четыре ленты: семейная драма «Вечная зима» Николая Ларионова, драма «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, драма «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова и фантастический фильм по рассказам Кира Булычева «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко.

«Воздух» — драма, посвященная женщинам на фронтах Великой Отечественной войны. Ее производство началось в 2018 году, главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков и Анастасия Талызина. Герман-младший в разговоре с ТАСС заявил, что фильм «создавался на пределе всех человеческих и творческих сил», команда с одной стороны хотела создать драматическую историю, а с другой — выдумать новый мир.

Картину также наградили за лучшую мужскую роль (Безруков), лучшую женскую роль второго плана (Елена Лядова), лучшую работа звукорежиссера (Никита Ганькин), лучшие монтаж и визуальные эффекты.

«Золотого орла» за лучшую женскую роль получила Александра Урсуляк, сыгравшая в фильме «Смотри на меня!». Лучшим актером второго плана посмертно признали Романа Мадянова, за работу в картине «Любовь Советского Союза». Награду за лучший сценарий за этот же фильм вручили Сергею Снежкину. Лучшим режиссером стал Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»).

23-я церемония вручения премии прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».