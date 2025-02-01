Самые сложные для поступления вузы России. Инфографика

МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России, следует из «Мониторинга качества приема в вузы», который проводила в 2024 году Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Средний бал ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97. На втором месте — НИЯУ МИФИ — 89,9, на третьем — Университет Иннополис — 87,5.