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Общество ,  
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Самые сложные для поступления вузы России. Инфографика

Составлен список самых сложных для поступления вузов России

МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России, следует из «Мониторинга качества приема в вузы», который проводила в 2024 году Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Средний бал ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97. На втором месте — НИЯУ МИФИ — 89,9, на третьем — Университет Иннополис — 87,5.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева, Мария Лозовая
вузы ЕГЭ обучение Университет высшее образование рейтинги


 

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