Самые сложные для поступления вузы России. Инфографика
МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России, следует из «Мониторинга качества приема в вузы», который проводила в 2024 году Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.
Средний бал ЕГЭ, необходимый для поступления на бюджетное отделение в МФТИ, составил в 2024 году 97. На втором месте — НИЯУ МИФИ — 89,9, на третьем — Университет Иннополис — 87,5.
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