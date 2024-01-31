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Общество ,  
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Кадры пожара на складе обуви во Владимирской области

Появились кадры пожара на складе во Владимирской области

Кадры пожара на складе обуви во Владимирской области
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Во Владимирской области загорелся обувной склад. Огонь вспыхнул в поселке Муромцево.

«Огонь охватил 2 500 кв. м помещения для хранения обуви. Тушение осложняет высокая горючая нагрузка», — сообщили в МЧС.

Во Владимирской области загорелся обувной склад
Общество

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