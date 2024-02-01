Bloomberg узнал, чем офисные работники в США заменяют психостимуляторы

В США офисные работники все чаще используют сосательные никотиновые пакетики вместо психостимуляторов на амфетамине для повышения работоспособности, пишет Bloomberg. Эксперты предупреждают о риске зависимости

Фото: UPPA / ZUMA / Global Look Press

В США среди офисных работников набирают популярность никотиновые пакетики, которые применяют в качестве средства, повышающего работоспособность, пишет Bloomberg.

По словам Марка Морана, генерального директора компании по связям с инвесторами Equity Animal, их использование «почти повсеместно» среди молодых специалистов финансовой отрасли из-за их незаметности.

За первые две недели января продажи бездымного табака (включая никотиновые пакетики) в США подскочили на 12%, а продажи сигарет упали на 10%.

Никотиновые пакетики продаются расфасованными в небольшие контейнеры. Их употребляют, помещая между губой и десной. В отличие от снюса, сосательного табака, в продукте не содержится табачный лист. В России продавать снюс запрещено с 2015 года. В 2020-м штрафы за торговлю снюсом были ужесточены. Подобно психостимуляторам, таким как «Аддералл», сосательный никотин содержит стимуляторы, вызывающие привыкание. «Аддералл» основан на амфетамине и применяется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он получил широкое распространение среди студентов и офисных работников в США для повышения производительности. Каждый шестой учащийся колледжа злоупотреблял препаратами от СДВГ для этих целей, говорилось в результатах исследования 2015 года. Употребление бездымного табака возрастает во многих частях мира, предупреждает ВОЗ.

Производители никотиновых пакетиков заявляют, что продукция предназначена для людей, которые хотят бросить курить. Однако растущая популярность этих товаров вызывает тревогу у представителей сферы здравоохранения и конгрессменов.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер в середине января призвал принять жесткие меры против никотиновых пакетиков. По его мнению, производители пытаются увеличить популярность никотиновых пакетиков среди детей и подростков с помощью маркетинга в социальных сетях. Производитель популярных марок снюса Philip Morris отверг это подозрение.

Поскольку употребление сосательного никотина — относительно новое явление, долгосрочные последствия еще не ясны, риски зависят от продолжительности и частоты применения, рассказал старший научный сотрудник Американского онкологического общества Минал Патель. Снюс может «действительно стимулировать никотиновую зависимость», считает доктор Панагис Галиацатос, врач-пульмонолог и реаниматолог из Johns Hopkins Medicine.