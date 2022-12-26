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Всех пропавших без вести после схода лавины в Австрии нашли живыми

В Австрии нашли живыми всех пропавших без вести после схода лавины на курорте Лех Цюрс
Фото: Philipp Guelland / Getty Images
Фото: Philipp Guelland / Getty Images

На горнолыжном курорте Лех Цюрс в Австрии нашли всех пропавших без вести после схода лавины, они живы. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (17:30 мск) 25 декабря. В районе происшествия находились десять туристов, они попали на видео в момент схода лавины, поэтому операция началась незамедлительно. По состоянию на 20:30 (18:30 мск) воскресенья удалось обнаружили восемь туристов. В 23:00 (21:00 мск) с полицией самостоятельно связались два оставшихся лыжника. Всего травмы получили четверо туристов, один из них, который был засыпан, — серьезные, его госпитализировали.

Утром в понедельник на склоне еще раз провели поиски, чтобы удостовериться, что под лавину больше никто не попал. «Согласно известной информации можно предположить, что пропавших без вести больше нет», — заявили в полиции.

Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят расследование о том, каким образом лавина могла обрушиться на склон. В горном массиве Арльберг в воскресенье и понедельник (25–26 декабря) объявлена лавинная опасность третьего уровня по пятибалльной шкале, уточнило агентство печати. Российское посольство в Вене сообщало, что россиян среди пострадавших и пропавших без вести нет.

25 декабря лавина сошла на еще одном горнолыжном курорте — Зёльден, который также находится на западе Австрии. Kronen Zeitung писала, что во время ее схода мог пострадать один человек, но в ходе спасательной операции никого не удалось найти.

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сход лавины Австрия горнолыжный курорт
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