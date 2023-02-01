В Москве студента задержали за нападение на сотрудника метро

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На станции «Саларьево» Сокольнической линии московского метро 18-летний студент педагогического колледжа напал на сотрудника службы безопасности, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Сотрудник попросил молодого человека пройти в досмотровую зону для проверки багажа. Пассажир проигнорировал «неоднократные требования» сделать это, после чего ударил рукой одного из представителей службы безопасности и сбил его с ног.

«После этого злоумышленник предпринял попытку скрыться и забежал в вагон электропоезда, однако был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене», — сообщила пресс-служба.

Пострадавший госпитализирован. Против студента возбуждено уголовное дело по признакам ст. 116 Уголовного кодекса («Побои»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В субботу, 28 января, сотрудники полиции задержали 33-летнего уроженца Курска за драку в вагоне в метро. Мужчина нанес двум другим людям множественные удары, вышел на станции «Курская» и скрылся с места происшествия. Меньше чем через сутки его задержали по месту проживания и доставили в отделение полиции.