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Полиция задержала участника драки в московском метро

Полиция задержала одного из участников драки на станции «Курская» в московском метро
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Полиция задержала участника драки в московском метро
Video

Сотрудники полиции на московском метрополитене задержали 33-летнего уроженца Курска за драку на станции метро «Курская». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщает ведомство, мужчина нанес двум оппонентам в вагоне метро множественные удары. Затем он вышел на станции «Курская» и скрылся с места происшествия.

«Сотрудники московской полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и по горячим следам задержали мужчину по месту проживания на улице Лавочкина. Он доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Драка произошла в ночь на 28 января. Инцидент попал на видео, оно появилось в соцсетях утром сегодняшнего дня. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне избивает ногами двоих человек, лежащих на полу вагона. На другом фрагменте видео дерутся два пассажира, а лежит один.

Теги
МВД драка Москва Московский метрополитен задержание
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