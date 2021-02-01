В России за сутки умерли 437 человек с коронавирусом

С начала пандемии число жертв инфекции достигло 73,6 тыс.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 437 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Москве за сутки был зарегистрирован 61 летальный исход, в Санкт-Петербурге — 53, в Московской области — 32, еще 24 — в Красноярском крае и 19 — в Краснодарском крае.

За все время пандемии число жертв инфекции достигло 73 619. Эти данные расходятся с информацией Росстата. По информации последнего, только с апреля по ноябрь 2020 года в России было зарегистрировано более 116 тыс. связанных с коронавирусом смертей. Расхождение с данными оперштаба объясняется разными методиками подсчета. Так, оперативный штаб учитывает только летальные случаи, когда вирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти. В свою очередь, Росстат включает в статистику все смерти пациентов с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки в стране выявили 17 648 новых случая заражения. С начала пандемии в стране инфекцией заразились 3 868 087 человек.



В мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 102,9 млн человек, свыше 2,22 млн скончались. Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США, где выявили 26 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,7 млн), на третьем — Бразилия (более 9,2 млн), на четвертом — Великобритания (3,8 млн), на пятом — Россия.