0

На Кубани десятки тысяч человек остались без света на Новый год

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В Краснодарском крае на фоне снегопадов и обледенения проводов произошло отключение электричества в нескольких районах, включая Сочи, в настоящее время без света остаются около 43 тыс. человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи», — указал он.

По словам главы региона, специалисты продолжают устранять последствия сбоев, над этим работают 120 аварийных бригад.

Кондратьев добавил, что практически во всем Краснодарском крае восстановили подачу тепла, за исключением Белореченского района. «Делаем все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить жителей теплом», — сказал губернатор.

Материал дополняется

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
