На дорогах России появятся новые дорожные знаки

Вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которому в России появятся новые дорожные знаки. Они должны убрать визуальный шум. Так в Москве по новому стандарту уберут 50 тыс. знаков
Фото: Александр Казаков / ТАСС
На российских дорогах появились несколько новых дорожных знаков. Соответствующие изменения в ГОСТ Р 52289-2019 вступили в силу с 1 января.

Измененные правила применения дорожных знаков теперь действуют в России. Поправки также вводят новые обозначения

Среди нововведений:

  • табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» перед переходами рядом с объектами, которые посещают люди с нарушением слуха;
  • вертикальная версия знака 6.16 «Стоп-линия»;
  • знаком 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде неровности»;
  • таблички 8.16.1 «Влажное покрытие» и 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» вместе со знаками 1.15 «Скользкая дорога», 3.20 «Обгон запрещен», 3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» в случаях, когда действие знака распространяется только на период времени, когда покрытие проезжей части влажное, заснеженное или обледенелое;
  • знак 8.5.4–8.5 «Время действия» для указания периода (время суток, дни, недели, месяцы), когда действует знак.

Обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019 Росстандарт опубликовал 25 февраля 2025 года, изменения разрабатывали около трех лет при участии специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). По мнению властей, поправки позволят снизить уровень «визуального шума» на дорогах: только в Москве по обновленному стандарту демонтируют около 55 тыс. знаков из 900 тыс.

До этого новые дорожные обозначения появились в 2023 году. Так, власти узаконили понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) и ввели знаки, обозначающие зоны запрета передвижения на СИМ. Стандарт пополнили новые знаки парковки, знак «Движение автобусов запрещено». Кроме того, в местах для зарядки электромобилей появились соответствующие таблички.

