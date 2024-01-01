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FT узнал о «потраченном впустую» $1 млрд на таблетки от COVID-19 в Европе

FT: В Европе истек срок годности закупленных таблеток от COVID-19 на $1 млрд
К концу февраля из-за истечения срока годности невостребованными окажутся миллионы таблеток противовирусного препарата «Паксловид», на которые европейские страны потратили $2,2 млрд
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

В Европе $1 млрд, направленный на закупки противовирусных препаратов Pfizer от COVID-19, оказался «потраченным впустую», поскольку из-за жесткого контроля над выдачей пациентам миллионы таблеток остались невостребованы, а их срок годности уже истек, пишет Financial Times со ссылкой на британскую аналитическую компанию Airfinity.

Речь в статье идет о противовирусном препарате «Паксловид» (Paxlovid, действующее вещество — Нирматрелвир). ЕС разрешил его применять в конце 2021 года.

Европейские страны, включая Великобританию, Францию, Испанию и Италию могли быть сделать лекарство более доступным, однако не израсходовали более 1,5 млн пятидневных курсов общей стоимостью в $1,1 млрд даже с учетом того, что сроки использования были продлены на 6-12 месяцев, отмечают аналитики.

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К концу февраля истечет срок действия в общей сложности 3,1 млн курсов, на которые было потрачено $2,2 млрд. Эти данные не включают закупки «Паксловида» по всему Евросоюзу.

FT отмечает, что в США препарат было получить легче, чем в Европе, где назначение лекарства ограничивали для пожилых людей и пациентов с высоким риском тяжелой формы Covid-19.

Аналитик Airfinity Марко Галотта выразил мнение, что некоторые страны, возможно, переплатили за «Паксловид», поскольку правительства стремились закупить эффективный противовирусный препарат, и перед ним стояла сложная задача оценить потенциальный спрос. В то же время позже снижение заболеваемости и объемов тестирования на коронавирус повлиял на использование «Паксловида» при появлении первых симптомов COVID-19.

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Pfizer заявили, что истечение срока годности и уничтожение неиспользованных таблеток представляет собой «естественный результат коллективных усилий производителей и правительств по скорейшему преодолению кризиса здравоохранения» в условиях пандемии.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
пандемия коронавирус Европа
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