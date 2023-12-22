Число погибших в результате землетрясения в Китае достигло 144
Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая выросло до 144, сообщила Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).
Больше всего людей погибли в провинции Ганьсу — 113 человек. В провинции Цинхай нашли 31 погибшего. В этом же регионе трое числятся пропавшими без вести. Всего пострадали около 1 тыс. человек.
Землетрясение произошло в Китае 18 декабря. Ряд подземных толчков магнитудой до 6,2 зафиксировали в провинции Ганьсу, очаг залегал на глубине 10 км.
После подземных толчков обрушились десятки домов, линии электропередачи, были повреждены дороги, сети связи и водоснабжения. Министерство по чрезвычайным ситуациям выделило 200 млн юаней (почти $28 млн) для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий землетрясения в Ганьсу и Цинхай.
Власти повысили национальный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясении до второго уровня (всего их четыре). Поисково-спасательные операции завершились, помимо спасателей в них участвовали армия и полиция.
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