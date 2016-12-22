La Stampa сообщила о взрыве спрятанной в мусорном баке бомбы в Турине
Общество, 01 янв, 15:21
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La Stampa сообщила о взрыве спрятанной в мусорном баке бомбы в Турине
В результате взрыва самодельной бомбы в Турине в новогоднюю ночь пострадали четыре человека, сообщает La Stampa. Бомба была спрятана в мусорном баке на окраине города
Пострадали четверо прохожих: два марокканца, два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер. Все они получили осколочные ранения.
В ходе обысков, проведенных полицией в районе, было обнаружено еще 12 аналогичных устройств, а также патроны, уточняет издание.
Взрывной волной были повреждены окна 30 ближайших к месту взрыва домов, а также четыре автомобиля, припаркованные поблизости от мусорных баков.
Расследование инцидента продолжается.