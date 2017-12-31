Расстрел полицейских в Денвере устроил ветеран войны в Ираке

Засаду на полицейских в Денвере, в результате которой помощник шерифа был убит, а еще четверо полицейских получили ранения, устроил 37-летний Мэттью Рил, который в 2009 году проходил службу в Ираке

Фото: David Zalubowski / AP

Устроивший расстрел полицейских в квартире житель Денвера, штат Колорадо, Мэттью Рил проходил службу в составе военного контингента США в Ираке, пишет TheDenverChannel.

По словам представителя Национальной гвардии, Рил вступил в состав резервистов армии США в 2003 году, с 2006 года он служил в Национальной гвардии штата Вайоминг. ​В 2009 году Рил был отправлен в Ирак, он почетно ушел со службы в 2012 году.

Кроме того, выяснилось, что Рил оставлял в социальных сетях записи оскорбительного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, он призывал к отставке шерифа округа Дуглас Тони Спурлока, обвинив его в выступлении против кандидата либертарианской партии.

Нападение на полицейских произошло 31 декабря. Полицию вызвали соседи Рила, обвинив его в буйном поведении и возможном «психическом расстройстве», пишет The New York Times.​

Полицейские прибыли по указанному адресу рано утром, однако уже в 3:44 утра они оставили квартиру, поскольку не зафиксировали никакого правонарушения. В 5:14 сосед Рила снова вызвал полицию. Вручив полицейским ключ от квартиры, он ушел.

Что произошло дальше, не совсем ясно, отмечает издание. Полицейские около 30 минут переговаривались с Рилом, после чего тот забаррикадировался в спальне.

​В 5:56 Рил в течение нескольких секунд огнем из винтовки ранил пятерых полицейских, один из которых позже скончался. По словам соседа, прозвучали 15–20 выстрелов, полицейские также открыли ответный огонь. В 7:30 к квартире прибыл спецназ, сотрудниками которого Рил был убит.

По словам шерифа Спурлока, очень похоже, что Рил намеренно устроил засаду на полицейских, однако все детали предстоит установить в ходе расследования. Кроме полицейских ранения получили двое гражданских — соседи Рила. По последним данным, их жизням ничего не угрожает.