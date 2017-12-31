МЧС отчиталось о полном спокойствии в первые часы нового года

В новогоднюю ночь глава МЧС Владимир Пучков провел селекторное совещание, в ходе которого ему доложили, что в первые часы нового, 2018 года существенных происшествий в большинстве регионов России не зафиксировано

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Существенных происшествий во время празднования Нового года и в первые часы после его наступления в России не произошло. Об этом главе МЧС Владимиру Пучкову доложили во время селекторного совещания, которое он провел в новогоднюю ночь.

Доклады касались обстановки на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Приволжском, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Центральном федеральных округах, а также в Москве.

​«Чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не произошло. В первые часы 2018 года ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия не зафиксировано», — говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.

Министр при этом напомнил, что органы управления и подразделения МЧС России с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности, и попросил сотрудников МЧС «не расслабляться».