На многоэтажной стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей

Пожар уничтожил 1,4 тыс. автомобилей на многоуровневой стоянке в Ливерпуле. По предварительным данным, пострадавших нет. Полиция эвакуировала жильцов близлежащих домов, спасатели описали пожар как один из худших в истории

Пожар на парковке в Ливерпуле (Фото: Phil Noble / Reuters)

В Ливерпуле сгорела многоуровневая парковка, на которой находилось 1,4 тыс. автомобилей, сообщает Би-би-си. По предварительным данным, никто не пострадал.

Парковка находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле. Ее вместимость составляет 1,6 тыс. автомобилей, но во время пожара заняты были не все места.

По данным полиции, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.

Полиция эвакуировала жителей близлежащих домов из-за сильного дыма.

Из-за пожара пришлось отменить заключительную часть проходившей на Echo Arena международной выставки​ лошадей. Животных пришлось срочно эвакуировать.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил в своем Twitter, что находившихся в здании автостоянки лошадей удалось эвакуировать, животные не пострадали. ​«Похоже, что загорелся Land Rover на третьем уровне, лошади с первого уровня были эвакуированы», — написал он.