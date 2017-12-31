На многоэтажной стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей

В Ливерпуле сгорела многоуровневая парковка, на которой находилось 1,4 тыс. автомобилей, сообщает Би-би-си. По предварительным данным, никто не пострадал.
Парковка находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле. Ее вместимость составляет 1,6 тыс. автомобилей, но во время пожара заняты были не все места.
По данным полиции, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.
Полиция эвакуировала жителей близлежащих домов из-за сильного дыма.
Из-за пожара пришлось отменить заключительную часть проходившей на Echo Arena международной выставки лошадей. Животных пришлось срочно эвакуировать.
Мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил в своем Twitter, что находившихся в здании автостоянки лошадей удалось эвакуировать, животные не пострадали. «Похоже, что загорелся Land Rover на третьем уровне, лошади с первого уровня были эвакуированы», — написал он.