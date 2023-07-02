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В России впервые с лета 2022-го упала средняя стоимость новостроек

«Известия»: Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках упала впервые с прошлого лета
В России за последний месяц снизилась средняя стоимость «квадрата» в новостройках, рассказали эксперты рынка. Они объяснили это падением спроса на первичное жилье и летним затишьем
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Впервые с прошлого лета в России упала средняя стоимость «квадрата» в новостройках — за последний месяц она снизилась на 0,5%, заявил «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. О падении средней стоимости 1 кв. м в пределах 1% сообщила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

По словам Зайцева, среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве (–0,8%), Перми (–0,7%), Казани (–0,5%), Краснодаре (–0,4%) и Тюмени (–0,3%).

«При этом по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость «квадрата» в новостройках выросла всего на 3,7%, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6%, а в 2021-м — 33,6%», — отметил он.

В числе причин изменения ситуации на рынке эксперты называют падение спроса на первичное жилье и конкуренцию со вторичным рынком. Также влияет летняя пора — на рынке затишье, добавляет Глазунова.

Что касается перспектив цен, мнения экспертов разделились. Так, Зайцев считает более реальным сценарий, при котором стоимость новостроек продолжит снижаться, а продавцы вторичного жилья будут делать скидки.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, цены на новостройки в среднесрочной перспективе будут расти примерно на уровне инфляции с вероятными сезонными периодами спада. А на вторичном рынке, предполагает он, будет стагнация, стимулировать его развитие может внедрение льготной ипотеки.

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По данным аналитиков «Авито Недвижимость», во втором квартале 2023 года спрос на новостройки в крупных городах России (от 500 тыс. человек) снизился по сравнению с первым кварталом в среднем на 6%. Снижение спроса зафиксировано в 25 городах из 33, при этом в семи спрос вырос, а в одном остался без изменений.

Лидером по темпам снижения спроса на квартиры в новостройках стал Барнаул, здесь зафиксировано падение на 22%. Второе место у Томска, где за три месяца спрос на новостройки сократился на 20%, на третьей позиции Ульяновск (–19%). Четвертое место с падением спроса на 18% разделили Казань, Санкт-Петербург, Севастополь и Тула. Замыкает первую пятерку рейтинга Киров, где спрос на жилье в новостройках упал на 14%.

В то же время в Новосибирске спрос на квартиры в новостройках вырос более чем на четверть (+26%). На втором месте по росту спроса расположилась Москва (+12%), замыкает первую тройку Краснодар (+9%).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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