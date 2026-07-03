В Екатеринбурге задержали мужчину, который от скуки стрелял по автобусам

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный полиция задержала 21-летнего мужчину, открывшего стрельбу по автомобилям и общественному транспорту, сообщает Е1.

В результате стрельбы были повреждены три автомобиля и четыре автобуса. Также пострадал один из пассажиров — он получил ранение в область туловища.

«По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Лучистой в городе Екатеринбурге, произвел многочисленные выстрелы по находившимся на маршруте автобусам и частным легковым автомобилям из имевшегося у него спортивного инвентаря. В качестве снарядов фигурант использовал заранее приобретенные им специальные металлические шары диаметром 9 мм», — заявили в Следственном управлении СК по Екатеринбургу.

Стрелок признался следователям, что устроил стрельбу по автобусам от скуки. Свою мотивацию он определил словами «по приколу, можно сказать».

Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. В ближайшее время ему определят меру пресечения.

В 2021 году в Екатеринбурге был задержан мужчина, открывший стрельбу с балкона жилого дома. Им оказался бывший сотрудник МВД. В результате были повреждены припаркованные у дома автомобили, ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии.