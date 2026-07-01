В АТОР заявили, что Европа не ужесточала визовый режим для россиян

Меры, которые в последнее время принимают европейские консульства в России, носят технический характер и не означают ужесточения визового режима для россиян. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

«Все меры, которые ввели европейские консульства, носят технический характер. Их нельзя считать «ужесточением визового режима». Например, те же визовые центры Венгрии в трех городах просто временно закрывались для технических работ и скоро откроются. Увеличение сроков рассмотрения связано с сезонным ростом количества заявлений», — говорится в сообщении.

В ассоциации считают, что эти изменения не окажут существенного влияния на выездной турпоток из России в Европу, который называют «минимальным».

Ранее вице-президент (АТОР) Артур Мурадян заявил, что возможное введение полного запрета на выдачу виз россиянам для поездок в Европу нанесло бы ущерб интересам стран ЕС. По словам Мурадяна, подобные инициативы обсуждаются уже не первый год, однако в основном исходят от стран, которые и сейчас фактически не выдают визы россиянам. Он подчеркнул, что не ожидает принятия такого решения в ближайшей перспективе.

В ноябре прошлого года россиянам запретили выдачу новых многоразовых виз в Евросоюз. В июне 2026 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости включить в 21-й пакет антироссийских санкций запрет на въезд в ЕС всем российским гражданам, принимавшим участие в военной операции на Украине или служившим в российской армии с ее начала.

Москва считает санкции ЕС против России незаконными.