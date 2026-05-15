В ОАЭ решили ускорить строительство второго нефтепровода в обход пролива

Фото: пресс-служба правительства Абу-Даби

ОАЭ решили ускорить строительство второго нефтепровода в обход Ормузского пролива протяженностью около 500 км и ввести его в эксплуатацию к 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби.

Речь идет о новом трубопроводе «Запад — Восток», который строит ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби). После запуска проекта ожидается увеличение экспортных мощностей через порт Фуджейра вдвое. Власти ОАЭ рассчитывают, что новый маршрут позволит нарастить поставки в обход Ормузского пролива.

Проект нового нефтепровода обсуждали на заседании исполнительного комитета совета директоров ADNOC, которое провел наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. Он поручил ускорить строительство из-за растущего спроса на энергоносители.

Сейчас в ОАЭ используют нефтепровод Абу-Даби — Фуджейра мощностью 1,5 млн барр. в сутки. Он соединяет месторождение Хабшан с экспортным терминалом в Фуджейре и позволяет поставлять нефть в обход Ормузского пролива. Похожие маршруты есть и у других стран Персидского залива. Так, Саудовская Аравия использует нефтепровод «Восток — Запад» мощностью около 5,1 млн барр. в сутки и трубопровод Абкайк – Янбу для транспортировки газа мощностью около 290 тыс. барр. в сутки.