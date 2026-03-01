Операция США против Ирана

АТОР сообщила о риске для десятков тысяч пассажиров из-за ударов по Ирану

Закрытие воздушного пространства в странах Персидского залива может затронуть «тысячи, а возможно и десятки тысяч» пассажиров. Ключевые транзитные хабы для туристов из России, объяснил вице-президент АТОР, — ОАЭ и Катар

Если в ближайшие дни аэропорты ближневосточных хабов не возобновят работу, это может затронуть «тысячи, а возможно и десятки тысяч» пассажиров, сообщил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

ОАЭ и Катар, пояснил он, являются крупными транзитными хабами для российских туристов, откуда выполняются перелеты по всему миру, в том числе в Юго-Восточную Азию и на острова Индийского океана. Так, у Qatar Airways около 80% емкости рейсов из России приходится на транзит, у Emirates — 30–40%, у Air Arabia — около 50%. У Flydubai 80–90% рейсов выполняются до Дубая. Рейсами российских авиаперевозчиков туристы, по словам Мурадяна, летят в основном до пунктов назначения в ОАЭ.

Он добавил, что, несмотря на обращения к турфирмам за информацией в связи с ситуацией в регионе, «шквала» аннуляций забронированных поездок туроператоры не фиксируют.

«К нам поступают запросы, особенно от тех, у кого в ближайшие дни заезды. С ними активно работают туроператоры, предлагаются переносы или возвраты по причине отказа от поездки в связи с невозможностью исполнить обязательства со стороны перевозчика», — сказал Мурадян.

Компенсация в этом случае формально возвможна за вычетом фактически понесенных турфирмой расходов, но туроператоры предпринимают меры для их минимизации, добавил он.

Утром 28 февраля в Тегеране и других городах Ирана прогремели взрывы. Минобороны Израиля заявило о нанесении «превентивного» удара по республике. Операцию Тель-Авив провел совместно с США. Вскоре Иран нанес ответные удары по Израилю. Взрывы, однако, также прогремели и в других странах Персидского залива.

На фоне атак власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта объявили о закрытии воздушного пространства для транзитных и международных рейсов. В ОАЭ также введены временные ограничения на пролеты. По оценке АТОР, в Объединенных Арабских Эмиратах могут находиться порядка 50 тыс. российских туристов. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять рейсы по обходным маршрутам, следуя через территорию третьих стран и строго соблюдая все меры безопасности.

Кроме того, сразу несколько посольств России в странах Ближнего Востока выпустило рекомендации россиянам. Так, дипмиссия в Израиле рекомендовала гражданам России, у которых есть такая возможность, покинуть страну через Египет и Иорданию.\

