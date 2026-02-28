В Тегеране частично пропала мобильная связь
В некоторых районах Тегерана пропало мобильное подключение, передает иранское агентство Mehr.
Утром Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану.
В Израиле в связи с ожиданием ответной атаки ввели режим чрезвычайной ситуации. Запрещены собрания, занятия в школах и работа в офисе. Оба государства закрыли воздушное пространство.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны