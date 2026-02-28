 Перейти к основному контенту
Глава Минздрава рассказал о 48 млн наркозависимых в США

Глава Минздрава США: 48 млн человек в стране страдают от опиоидной зависимости

В США 48 млн человек страдают от опиоидной зависимости. Об этом заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в подкасте у американского журналиста Джо Рогана, отвечая на вопрос о числе зависимых.

По данным Бюро переписи населения США, численность населения страны составляет 342 359 806 человек. Исходя из оценки министра, опиоидная зависимость может затрагивать около 14% населения.

Глава Минздрава США рассказал о борьбе с наркозависимостью в пандемию
Общество
Роберт Кеннеди-младший

Ранее Кеннеди-младший рассказывал, что во время пандемии он сам продолжал бороться с наркозависимостью, несмотря на карантинные меры. По его словам, он посещал закрытые собрания группы поддержки для зависимых людей и это помогло ему не вернуться к употреблению наркотиков.

Кеннеди-младший — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, который был убит в 1963 году. Он начал употреблять наркотики после гибели своего отца Роберта Кеннеди-старшего, которого застрелили в 1968 году во время предвыборной кампании.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

