Глава Минздрава рассказал о 48 млн наркозависимых в США
В США 48 млн человек страдают от опиоидной зависимости. Об этом заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в подкасте у американского журналиста Джо Рогана, отвечая на вопрос о числе зависимых.
По данным Бюро переписи населения США, численность населения страны составляет 342 359 806 человек. Исходя из оценки министра, опиоидная зависимость может затрагивать около 14% населения.
Ранее Кеннеди-младший рассказывал, что во время пандемии он сам продолжал бороться с наркозависимостью, несмотря на карантинные меры. По его словам, он посещал закрытые собрания группы поддержки для зависимых людей и это помогло ему не вернуться к употреблению наркотиков.
Кеннеди-младший — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, который был убит в 1963 году. Он начал употреблять наркотики после гибели своего отца Роберта Кеннеди-старшего, которого застрелили в 1968 году во время предвыборной кампании.
