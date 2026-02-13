 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Глава Минздрава США рассказал, как лечился от наркомании в пандемию

Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший рассказал о том, как собирал секретные группы поддержки для зависимых людей во время пандемии коронавируса. По его словам, именно посещение этих групп помогло ему не сорваться и вновь не начать употреблять наркотики.

«И я сказал, что не боюсь микробов <...> Я точно знаю, что эта болезнь [наркомания] меня убьет, понимаешь? Если я не буду ее лечить, а для меня это значит ходить на собрания каждый день, то все закончится плохо. Так что для меня это было выживанием», — сказал он на подкасте This Past Weekend.

Кеннеди-младший — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, который был убит в 1963 году. Он начал употреблять наркотики после гибели своего отца, Роберта Кеннеди-старшего, которого застрелили в 1968 году во время предвыборной кампании.

В Турции по делу о наркотиках задержали 11 знаменитостей
Общество
Исполнитель&nbsp;Юсуф&nbsp;Акташ&nbsp;под псевдонимом Reynmen

В 1983 году его арестовали в аэропорту Рапид-Сити за хранение героина. В его ручной клади обнаружили 182 мг наркотиков. После признания вины суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, лечению в обществе анонимных наркоманов и 1,5 тыс. часам общественных работ.

Министром здравоохранения Кеннеди-младший стал в феврале 2025 года. В 2024 году он хотел избираться на пост президента США, однако впоследствии отказался от притязаний на должность и поддержал нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ранее он работал юристом, специализирующемся на экологических проблемах. На протяжении многих лет он руководил международной организацией Waterkeeper Alliance. Во время пандемии он был одним из наиболее известных деятелей антипрививочного движения и утверждал, что вакцины вызывают аутизм.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
наркотики Роберт Кеннеди-младший наркотическая зависимость
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
