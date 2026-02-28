NBC узнал о недовольстве Трампа главой ФБР из-за видео с пивом
Президент США Дональд Трамп был недоволен поведением директора ФБР Кэша Пателя на зимних Олимпийских играх и высказал претензии в разговоре с ним. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Поводом стало видео из раздевалки, где Патель после победы сборной США над Канадой отмечает результат вместе с хоккеистами и пьет пиво.
Источник NBC утверждает, что Трамп, который не употребляет алкоголь, выразил недовольство не только этой сценой, но и тем, что Патель использовал правительственный самолет для поездки в Милан.
22 февраля мужская сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года, обыграв Канаду со счетом 2:1 в овертайме.
Основное время завершилось со счетом 1:1. У США шайбу забросил Мэтт Болди (6-я минута), у канадцев отличился Кейл Макар (39-я). Победную шайбу в овертайме забил Джек Хьюз (62-я).
