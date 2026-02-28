В Каспийском море нашли тело почетного члена Книги рекордов Гиннеса
В Каспийском море обнаружили тело жителя Лянкаранского района Азербайджана Алескера Гасанзаде, сообщает агентство АПА. Подробности его смерти не уточняются. Погибший является почетным членом Книги рекордов Гиннеса.
В 2004 году в семилетнем возрасте Гасанадзе обновил мировой рекорд, выполнив за один час 44 минуты и 25 секунд три тысячи повторений упражнения на пресс.
АПА отметило, что Гасанадзе стал первым в мире ребенком, который попал в Книгу рекордов Гиннесса.
За свое достижение атлет был удостоен золотой медали и диплома Российского комитета по регистрации рекордов планеты, а также получил статус почетного члена всемирно известной книги рекордов.
