Общество⁠,
0

В Каспийском море нашли тело почетного члена Книги рекордов Гиннеса

АПА: в Каспийском море нашли тело почетного члена Книги рекордов Гиннеса

В Каспийском море обнаружили тело жителя Лянкаранского района Азербайджана Алескера Гасанзаде, сообщает агентство АПА. Подробности его смерти не уточняются. Погибший является почетным членом Книги рекордов Гиннеса. 

В Приморье мальчик провалился под лед и утонул
Общество

В 2004 году в семилетнем возрасте Гасанадзе обновил мировой рекорд, выполнив за один час 44 минуты и 25 секунд три тысячи повторений упражнения на пресс.

АПА отметило, что Гасанадзе стал первым в мире ребенком, который попал в Книгу рекордов Гиннесса.

За свое достижение атлет был удостоен золотой медали и диплома Российского комитета по регистрации рекордов планеты, а также получил статус почетного члена всемирно известной книги рекордов.

