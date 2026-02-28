Unitel сообщил о гибели 15 человек из-за крушения самолета ВВС Боливии

Unitel: из-за крушения самолета ВВС Боливии погибли не менее 15 человек

По предварительным данным, самолет прибыл в аэропорт с новыми банкнотами. При посадке он выкатился за пределы ВВП, из-за чего и произошла авария. Деньги, разбросанные на месте крушения, принялись собирать прохожие

Во время крушения самолета Hercules ВВС Боливии погибли не менее 15 человек, сообщает Unitel.

Предварительно, борт прибыл в аэропорт Эль-Альто с новыми банкнотами, которые предназначены для замены купюр в подразделениях Центрального банка страны. После аварии деньги были разбросаны по округе.

Телеканал сообщил о десяти раненых. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция применила слезоточивый газ и воду из пожарных машин для разгона очевидцев, которые собирали деньги, выпавшие из самолета. В районе происшествия, по оценкам властей, находятся более пяти тыс. человек, которые нападают на офицеров при попытке их разогнать.

«При посадке, по-видимому, произошла внештатная ситуация, и самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он не упал. Это выкатывание за пределы ВПП», — рассказал Unitel директор Главного управления гражданской авиации (DGAC) Хосе Антонио Фанола.

В результате крушения самолета повреждены более десяти транспортных средств, в том числе общественный транспорт.

Председатель Центрального банка Боливии Давид Эспиноса заявил, что выпавшие из самолета купюры недействительны, так как они еще не были зарегистрированы. Он попросил местных жителей вернуть их и добавил, что владение такими купюрами будет считаться преступлением, передал Unitel.