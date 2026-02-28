ТАСС узнал, как зампред правления «Газпром нефти» Джалябов скрывал взятки
Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов, которого обвинили в получении взяток, принимал их на счета матери, чтобы скрыть факт получения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Установлено, что полученные Джалябовым в период с 2020 по 2021 год от руководителя подрядных организаций 28 млн руб. были переведены на подконтрольные счета доверенного лица, которым выступала его мать», — указано в материалах дела. За эти деньги он купил квартиру в ЖК «Актер Гэлакси» в Хостинском районе Сочи. Жилье также зарегистрировано на мать топ-менеджера. Катер NorthSilver 520 стоимостью более 1,7 млн руб. Джалябову приобрела фирма подрядчика. Его передали доверенному лицу зампреда правления компании.
Накануне Джалябова задержали в Санкт-Петербурге. Его обвинили в получении взяток от руководителей коммерческих организаций, в том числе в виде катера и квартиры. Следствие установило, что объект недвижимости и моторная лодка стоили порядка 30 млн руб. Джалябов получил их в обмен на заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ, а также «общее покровительство».
В отношении топ-менеджера возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. 27 февраля Джалябова арестовали до 25 апреля.
Антон Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
С 2002 по 2020 год работал в «Газпром добыча Надым», где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника управления организации реконструкции и строительства основных фондов. В 2020–2021 годах был директором филиала ООО «Газпром инвест Надым», в марте 2021-го стал гендиректором «Газпром добыча Ноябрьск».
В августе 2023 года был назначен на пост заместителя генерального директора — главного инженера «Газпром нефти». До этого такой должности в топ-менеджменте компании не было. В апреле 2024-го перешел на пост зампреда правления «Газпром нефти», начав курировать добычу и разведку.
