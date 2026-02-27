Зампреда правления «Газпром нефти» арестовали за взятки

Следствие считает, что он получил взятки от руководителей подрядных компаний на общую сумму около 30 млн руб. во время работы в «Газпром инвест Надым»

Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова на два месяца, до 25 апреля, по обвинению в получении взяток на общую сумму около 30 млн руб, передает «РИА Новости».

Джалябову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Его задержали в Санкт-Петербурге накануне после допроса. По версии следствия, Джалябов в 2020-2021 годах, когда был директором филиала ООО «Газпром инвест Надым», получил взятки в виде квартиры и моторной лодки от руководителей коммерческих организаций за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и «общее покровительство».

По данным источника «Интерфакса», Джалябов за вознаграждение подписывал фиктивные акты о приемке невыполненных работ. МВД сообщало, что в качестве взяток он получил моторную лодку и квартиру в Сочи.

Антон Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». С 2002 по 2020 год работал в «Газпром добыча Надым», где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника управления организации реконструкции и строительства основных фондов. В 2020–2021 годах был директором филиала ООО «Газпром инвест Надым», в марте 2021-го стал гендиректором «Газпром добыча Ноябрьск». В августе 2023 года Джалябова назначили на пост заместителя генерального директора — главного инженера «Газпром нефти». До этого такой должности в топ-менеджменте компании не было. В апреле 2024-го он перешел на пост зампреда правления «Газпром нефти», начав курировать добычу и разведку вместо ушедшего из компании Вадима Яковлева. Тот впоследствии стал первым зампредом правления НОВАТЭКа.