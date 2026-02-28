Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за инфекций в конце 2025 года
Несколько граждан России умерли на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме в декабре 2025 года. Причиной смерти стали различные инфекции, включая амебный менингоэнцефалит, сообщил «РИА Новости» генконсул в Хошимине Тимур Садыков.
«В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — сказал он.
Первичный амебный менингоэнцефалит (неглериаз) — острое инфекционное заболевание, которое поражает мозг и нервную систему зараженного. Также амебу неглерию называют «амебой, пожирающей мозг». Заболевание практически всегда заканчивается летальным исходом. Известен и случай выздоровления зараженного: 5-месячный мальчик был вылечен в Иране в 2012 году.
В июле 2024 года стало известно о смерти 14-летнего мальчика из штата Керала в Индии. Он скончался из-за неглериаза после того, как поплавал в загрязненном пруду. Его смерть стала третьей за три месяца в штате. 24 июня мальчик был госпитализирован с симптомами инфекции в частную больницу. Несмотря на интенсивное лечение, ребенка не удалось спасти.
9 декабря 2025 года во Вьетнаме произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб турист из России. Авария случилась утром на Национальном шоссе. Туристический автобус с иностранными пассажирами следовал в курортный город Далат. На участке дороги микроавтобус обогнал грузовик, с которого сорвался и упал крупный камень. Он пробил лобовое стекло микроавтобуса и ударил двух пассажиров, один из которых — российский турист — погиб. Второй получил тяжелые травмы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны