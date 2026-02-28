Генконсул: несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за инфекций в конце 2025 года

Несколько граждан России умерли на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме в декабре 2025 года. Причиной смерти стали различные инфекции, включая амебный менингоэнцефалит, сообщил «РИА Новости» генконсул в Хошимине Тимур Садыков.

«В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — сказал он.

Первичный амебный менингоэнцефалит (неглериаз) — острое инфекционное заболевание, которое поражает мозг и нервную систему зараженного. Также амебу неглерию называют «амебой, пожирающей мозг». Заболевание практически всегда заканчивается летальным исходом. Известен и случай выздоровления зараженного: 5-месячный мальчик был вылечен в Иране в 2012 году.

В июле 2024 года стало известно о смерти 14-летнего мальчика из штата Керала в Индии. Он скончался из-за неглериаза после того, как поплавал в загрязненном пруду. Его смерть стала третьей за три месяца в штате. 24 июня мальчик был госпитализирован с симптомами инфекции в частную больницу. Несмотря на интенсивное лечение, ребенка не удалось спасти.

9 декабря 2025 года во Вьетнаме произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб турист из России. Авария случилась утром на Национальном шоссе. Туристический автобус с иностранными пассажирами следовал в курортный город Далат. На участке дороги микроавтобус обогнал грузовик, с которого сорвался и упал крупный камень. Он пробил лобовое стекло микроавтобуса и ударил двух пассажиров, один из которых — российский турист — погиб. Второй получил тяжелые травмы.