Общество⁠,
Двое погибли и десятки ранены после удара трамвая о витрину в Милане

Двое погибли и десятки ранены после удара трамвая о витрину в Милане
Трамвай сошел с рельсов в центре Милана и врезался в витрину магазина, два человека погибли, 38 — пострадали, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Авария произошла на проспекте Виале Витторио Венето. Сходя с рельсов, вагон задел нескольких прохожих, некоторые из них оказались зажаты под трамваем. Были повреждены также светофор и витрина ресторана.

Раненых госпитализировали. Один из погибших — 60-летний мужчина, который, по предварительным данным, был сбит. Еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но позже скончался. Изначально сообщалось о 39 раненых, уточняет Virgilio.

Причины инцидента пока не установлены. Неясно также, было ли это следствием рискованного маневра или попытки водителя избежать наезда на пешеходов. На кадрах видно, что трамвай двигался на высокой скорости.

Среди рассматриваемых версий — внезапное недомогание водителя или неисправность стрелочного механизма, который был обнаружен в закрытом положении.

Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве
Общество
Фото:Илья Лазарев / ТАСС

Прокурор Милана Марчелло Виола прибыл на место происшествия; в ближайшие часы будет возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и причинении телесных повреждений по неосторожности.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
трамвай рельсы Милан
