Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве
Движение трамваев было временно приостановлено из-за аварии на востоке столицы, сообщает «МК».
Инцидент произошел в Сокольниках, на Ростокинском проезде. По предварительной информации, сошел с рельсов трамвай 11-го маршрута.
По предварительной информации, никто не пострадал, но задерживались другие трамваи. Недалеко находится депо, движение было оперативно восстановлено, сообщает агентство «Москва».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Судя по данным «Яндекс Карт», на момент написания материала движение по Ростокинскому проезду и улице Бориса Галушкина затруднено. Пользователи сообщают, что трамвай сошел с рельс.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине