Общество⁠,
0

Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве

В Москве в Сокольниках произошло ДТП с трамваем
Фото: Илья Лазарев / ТАСС
Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Движение трамваев было временно приостановлено из-за аварии на востоке столицы, сообщает «МК».

Инцидент произошел в Сокольниках, на Ростокинском проезде. По предварительной информации, сошел с рельсов трамвай 11-го маршрута.

По предварительной информации, никто не пострадал, но задерживались другие трамваи. Недалеко находится депо, движение было оперативно восстановлено, сообщает агентство «Москва».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Судя по данным «Яндекс Карт», на момент написания материала движение по Ростокинскому проезду и улице Бориса Галушкина затруднено. Пользователи сообщают, что трамвай сошел с рельс.

