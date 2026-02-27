Россиянка «зайцем» пролетела из Нью-Йорка в Милан во второй раз
Проживающая в США россиянка захотела отдохнуть в Италии и прилетела из Нью-Йорка в Милан без билета и документов, сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, женщина пробралась на рейс United Airlines из аэропорта Ньюарк Либерти, прошла службы безопасности и досмотр.
Только во время полета экипаж заметил, что на борту находится лишний человек. К тому моменту лайнер уже находился над Атлантическим океаном, поэтому было решено продолжить полет до пункта назначения — аэропорта Мальпенса в Милане.
По данным свидетелей, женщина попыталась скрыть отсутствие билета во время вопросов экипажа, «делая вид, что не слышит» проверяющих.
После приземления Дали была задержана и передана сотрудникам итальянской пограничной полиции. Издание уточняет, что это не первый подобный инцидент с участием россиянки — ранее она уже совершала перелет в Европу без билета и документов. Тогда она приземлилась в Париже.
