Медиакомпания Трампа допустила выделение Truth Social в отдельный бизнес
Медиакомпания президента США Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), объявившая в 2025 году о слиянии на $6 млрд с компанией по разработке ядерного синтеза TAE Technologies Inc., ведет переговоры о выделении своей соцсети Truth Social в отдельную компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Согласно заявлению, бизнес TAE по ядерному синтезу и некоторые другие активы TMTG останутся в составе Trump Media. Окончательное соглашение пока не подписано, переговоры продолжаются.
Trump Media and Technology Group управляет соцсетью Truth Social, которая была запущена в феврале 2022 года.
Акции TMTG начали торговаться на бирже NASDAQ под тикером DJT в марте 2024 года после слияния с Digital World Acquisition Corp.
Выделение Truth Social в отдельную компанию станет очередным поворотом в стратегии TMTG, запустившей в 2025 году новые направления — инвестирование в криптовалюту, финансовые продукты и спортивные ставки, отметили в компании.
О слиянии компании Трампа с TAE объявили в 2025 году, сразу после объявления сделки акции TMTG взлетели почти на 40%. Сумма соглашения превышает $6 млрд, завершение ожидается в середине 2026 года. Акционеры обеих компаний получат примерно по половине акций объединенного предприятия.
Объединенная компания планирует построить первую в мире промышленную термоядерную электростанцию при условии получения всех разрешений. Такие станции могут обеспечивать экономичную и надежную электроэнергию, что, по мнению компании, поможет США сохранить технологическое и экономическое лидерство.
Контрольный пакет TMTG принадлежит Трампу. Ранее, в ноябре 2024 года, на фоне предварительных итогов президентских выборов в США акции медиакомпании выросли на 62%.
