 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Медиакомпания Трампа допустила выделение Truth Social в отдельный бизнес

Фото: John Nacion / SOPA Images / Zuma / ТАСС
Фото: John Nacion / SOPA Images / Zuma / ТАСС

Медиакомпания президента США Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), объявившая в 2025 году о слиянии на $6 млрд с компанией по разработке ядерного синтеза TAE Technologies Inc., ведет переговоры о выделении своей соцсети Truth Social в отдельную компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Согласно заявлению, бизнес TAE по ядерному синтезу и некоторые другие активы TMTG останутся в составе Trump Media. Окончательное соглашение пока не подписано, переговоры продолжаются.

Trump Media and Technology Group управляет соцсетью Truth Social, которая была запущена в феврале 2022 года.

Акции TMTG начали торговаться на бирже NASDAQ под тикером DJT в марте 2024 года после слияния с Digital World Acquisition Corp.

Выделение Truth Social в отдельную компанию станет очередным поворотом в стратегии TMTG, запустившей в 2025 году новые направления — инвестирование в криптовалюту, финансовые продукты и спортивные ставки, отметили в компании.

Белый дом раскрыл, куда инвестирует Трамп
Бизнес
Дональд Трамп

О слиянии компании Трампа с TAE объявили в 2025 году, сразу после объявления сделки акции TMTG взлетели почти на 40%. Сумма соглашения превышает $6 млрд, завершение ожидается в середине 2026 года. Акционеры обеих компаний получат примерно по половине акций объединенного предприятия.

Объединенная компания планирует построить первую в мире промышленную термоядерную электростанцию при условии получения всех разрешений. Такие станции могут обеспечивать экономичную и надежную электроэнергию, что, по мнению компании, поможет США сохранить технологическое и экономическое лидерство.

Контрольный пакет TMTG принадлежит Трампу. Ранее, в ноябре 2024 года, на фоне предварительных итогов президентских выборов в США акции медиакомпании выросли на 62%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп соцсеть слияние
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Клинтон призвала вызвать на допрос Трампа из-за его связи с Эпштейном
Политика
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
Технологии и медиа
Aston Martin сократит 20% сотрудников из-за убытков и пошлин Трампа
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией Политика, 22:24
В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран Политика, 22:17
Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие Запада Политика, 22:15
Над Севастополем сбили три воздушные цели Политика, 22:14
Пожарные прибыли на юго-запад Москвы после хлопка в многоэтажном доме Общество, 22:13
Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину Политика, 22:09
«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф Спорт, 22:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Трамп напомнил о разговорах с Путиным Политика, 21:52
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Более 2 тыс. исков подали против пошлин Трампа Политика, 21:48
В ЕК не обсуждали «защиту» украинских мужчин от призыва в армию Политика, 21:39
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» в первом матче РПЛ после зимней паузы Спорт, 21:38
Михаил Задорнов назвал два сценария для курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 21:36
Количество наркопотребителей в России снизилось на 1 млн за 10 лет Общество, 21:35