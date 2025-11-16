Трамп с августа приобрел облигации на сумму свыше $80 млн
Американский президент Дональд Трамп с августа по октябрь приобрел облигации на сумму от $82 млн, в том числе облигаций компаний, пострадавших от политики его администрации, пишет Bloomberg.
Речь идет, в частности, о ценных бумагах Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc. и Intel Corp., долю в которых правительство США приобрело под управлением Трампа.
Республиканец также приобретал муниципальные облигации у городов США и местных школьных округов, коммунальных служб и больниц.
До этого в августе агентство Reuters со ссылкой на финансовые документы сообщило, что с момента вступления в должность в январе этого года Трамп приобрел корпоративные, государственные и муниципальные облигации на общую сумму более чем $100 млн.
Материал дополняется
