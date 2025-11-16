 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Трамп с августа приобрел облигации на сумму свыше $80 млн

Американский президент Дональд Трамп с августа по октябрь приобрел облигации на сумму от $82 млн, в том числе облигаций компаний, пострадавших от политики его администрации, пишет Bloomberg.

Речь идет, в частности, о ценных бумагах Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc. и Intel Corp., долю в которых правительство США приобрело под управлением Трампа.

Республиканец также приобретал муниципальные облигации у городов США и местных школьных округов, коммунальных служб и больниц.

До этого в августе агентство Reuters со ссылкой на финансовые документы сообщило, что с момента вступления в должность в январе этого года Трамп приобрел корпоративные, государственные и муниципальные облигации на общую сумму более чем $100 млн. 

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX!

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США облигации
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
