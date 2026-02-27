 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Риши Сунак будет консультировать Зеленского по экономическим вопросам

Сюжет
Военная операция на Украине
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак приступил к работе в качестве советника украинского правительства в рамках Международного консультативного совета по экономическому восстановлению. Об этом сообщает The Independent.

Сунак уже принял участие в первой встрече совета, на которой присутствовали представители международных финансовых институтов, в том числе президент World Bank Аджай Банга и руководитель European Bank for Reconstruction and Development Одиль Рено‑Бассо, а также руководители крупных компаний.

«Запад нуждается в сильной Украине, а сильная Украина нуждается в сильной экономике… Я рад присоединиться к международной группе, которая будет помогать президенту [Украины Владимиру] Зеленскому в экономическом восстановлении», — заявил Сунак.

Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии
Политика
Валерий Залужный

В соцсетях Зеленский отметил, что совет обсудил на первой встрече вопросы укрепления энергетической устойчивости Украины и широкие инвестиционные возможности, в том числе в оборонную промышленность.

Россия осуждает любую военную помощь Украине.

Теги
Полина Минаева
Риши Сунак Великобритания Украина
