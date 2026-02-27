В «Опоре России» оценили эффект переходного периода для малого бизнеса
Переходный период для малого бизнеса, который позволит выбрать оптимальный налоговый режим на 2026 год, — это «замечательное намерение», но параметры этого периода пока непонятны, заявил в эфире Радио РБК председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Павел Зюков. Он отметил, что сейчас бизнес вынужден работать по параметрам, которые правительство разработало в прошлом году.
«Поэтому выручку посчитали уже по прошлому году в 20 миллионов. И либо потеряли право без НДС работать, либо перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, с которой тоже очень много у бизнеса сейчас трудностей, поскольку нагрузка на них очень возросла», — пояснил он.
По словам эксперта, переходный период поможет малому бизнесу, если власть предложит предпринимателям, например, работать по новым правилам, считать обороты и выручку именно с начала года, а не по прошлому году, и вернуть в упрощенном порядке налоги, переплаченные в связи с переформатированием налогового режима.
«Потому что сейчас все вот предложения, они достаточно абстрактно звучат, и конкретики, которая обсуждается в правительстве сейчас, нам просто не предоставляют пока что, чтобы мы могли конкретные вот эти предложения обсудить», — отметил он.
Президент России Владимир Путин 27 февраля поручил предусмотреть переходный период для выбора малым бизнесом оптимального налогового режима в 2026 году. Документ также включает необходимость предоставить малому бизнесу возможности для формирования и предоставления налоговой отчетности в упрощенном порядке.
