Общество
АТОР отреагировала на сообщения о новых «обязательствах» для отелей

Фото: Роман Денисов / Global Look Press
Фото: Роман Денисов / Global Look Press

Сообщения в СМИ о появлении новых обязательств для отелей не соответствуют действительности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), комментируя введение «нового ГОСТа для отелей» с июня 2026 года.

«Появление нового ГОСТа для туротрасли не означает автоматического введения обязательных требований для всех средств размещения», — написала пресс-служба организации в телеграм-канале.

В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу
Общество
Гавана, Куба

Стандарт становится обязательством только в том случае, если компания сама заявила о соответствии ему — например, разместила информацию «Соответствует ГОСТ» на сайте, в рекламе или на объекте.

«Путаница возникает из-за ассоциаций с советскими ГОСТами, которые действительно были обязательными. Однако в современной России действует иная правовая модель», — объяснили в АТОР.

Там добавили, что в соответствии с законом «О стандартизации в РФ» национальные стандарты (ГОСТы) применяются на добровольной основе.

В России летом заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов. В частности, в соответствии с этим стандартом «не допускается размещение гостиниц в жилых помещениях». Однако это правило фактически действует уже несколько лет — с 2019 года, когда в России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах. Оно носит обязательный, а не рекомендательный характер.

По новому ГОСТу отелям, например, будет рекомендовано дублировать навигацию на английском и китайском языках, а также внедрить оплату через системы UnionPay и WeChat Pay.

В меню завтраков советуют добавить рис и лапшу, избегая при этом расселения азиатских туристов на этажах с цифрой «четыре».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Минаева
АТОР ГОСТ
