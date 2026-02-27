АТОР отреагировала на сообщения о новых «обязательствах» для отелей
Сообщения в СМИ о появлении новых обязательств для отелей не соответствуют действительности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), комментируя введение «нового ГОСТа для отелей» с июня 2026 года.
«Появление нового ГОСТа для туротрасли не означает автоматического введения обязательных требований для всех средств размещения», — написала пресс-служба организации в телеграм-канале.
Стандарт становится обязательством только в том случае, если компания сама заявила о соответствии ему — например, разместила информацию «Соответствует ГОСТ» на сайте, в рекламе или на объекте.
«Путаница возникает из-за ассоциаций с советскими ГОСТами, которые действительно были обязательными. Однако в современной России действует иная правовая модель», — объяснили в АТОР.
Там добавили, что в соответствии с законом «О стандартизации в РФ» национальные стандарты (ГОСТы) применяются на добровольной основе.
В России летом заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов. В частности, в соответствии с этим стандартом «не допускается размещение гостиниц в жилых помещениях». Однако это правило фактически действует уже несколько лет — с 2019 года, когда в России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах. Оно носит обязательный, а не рекомендательный характер.
По новому ГОСТу отелям, например, будет рекомендовано дублировать навигацию на английском и китайском языках, а также внедрить оплату через системы UnionPay и WeChat Pay.
В меню завтраков советуют добавить рис и лапшу, избегая при этом расселения азиатских туристов на этажах с цифрой «четыре».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны